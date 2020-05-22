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Евгения Медведева рассказала о своих любимых фильмах

Евгения Медведева рассказала о своих любимых фильмах
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своих любимых фильмах и обосновала свой выбор.

«Дэдпул». Начнём с комедии. Один из моих любимых фильмов ever. Всегда пересматриваю его в самолёте.

«Геошторм». Этот фильм подойдёт тем, кто любит смотреть на людей, спасающих мир.

«Ангел мой». Детектив/драма. Немного выносит мозг с того, как можно принять чужого ребёнка за своего.

«Маленькие женщины». Этот фильм мне посоветовал друг. Очень люблю Эмму Уотсон.

«Свой среди чужих, чужой среди своих». И, конечно же, классика, которая не нуждается в представлении. Давайте просто пересмотрим этот фильм.

«Холодное сердце». А это мультик для поднятия настроения. Ящерка в последней части просто прелесть», — написала Медведева в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

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