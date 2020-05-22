Медведева опубликовала совместные фотографии с певцом Костовым

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась воспоминаниями о прекрасном дне в Москве, который она провела со своими друзьями.

«Просматривая свои фотографии на телефоне, нашла несколько напоминающих о нашем прекрасном дне в Москве», — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».

На фотографиях вместе с Медведевой — российский и болгарский певец Кристиан Костов. В 2017 году он занял второе место на конкурсе «Евровидение» в Киеве, где представлял Болгарию с песней «Beautiful Mess». Под эту песню Медведева выступала с показательным номером в сезоне-2018/2019.