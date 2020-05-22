Елизавета Туктамышева рассказала, как карантин сказался на её фигуре

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как пребывание на карантине сказалось на её фигуре.

«Думаю, что такого не бывает, чтобы быть довольной своей фигурой. У каждой есть свои таракашки в голове, которые говорят, что здесь можно было бы чуть-чуть лучше. Я довольна своим телом в глобальном плане. Естественно, есть какие-то моменты, которые я вижу, а другие не видят. Но парадокс в том, что я не меняла своё тело для того, чтобы сделать четверной, и я всё равно его сделала.

Не то чтобы на карантине я следила за тем, чтобы не набрать лишние 200 грамм, ничего в питании я не меняла. Просто иногда уменьшала его количество, так как нагрузки не такие большие. Не вижу ничего опасного в том, что кто-то поправится на килограмм за карантин, потому что это естественно, если ты сидишь дома.

Только если соблюдать жёсткую диету, но я такое не люблю. Может, силы воли не хватает, а может, не вижу смысла в этом. Когда человек постоянно сидит дома без выхода на улицу, тут никуда не деться. Когда надо будет, вес можно спокойно согнать», — рассказала Туктамышева в прямом эфире в «инстаграме» Олимпийского комитета России.