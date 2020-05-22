«Когда объявили, что можно потренироваться на льду». Туктамышева опубликовала новое фото

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новое фото.
Спортсменка опубликовала фото с выступления, подписав запись: «Я, когда объявили, что можно потренироваться на льду».
Посмотреть запись можно в «Инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.
23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года.
Туктамышева, как и многие другие спортсмены, находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Организаторы в итоге отменили чемпионат мира, который должен был состояться в Канаде.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 332 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,9 млн человек.
- 22 мая 2020
-
04:04
- 21 мая 2020
-
20:21
-
17:20
-
15:41
-
14:31
-
14:04
-
13:55
-
12:23
-
09:22
-
00:46
-
00:10
- 20 мая 2020
-
23:19
-
21:22
-
20:35
-
19:16
-
18:57
-
18:34
-
18:16
-
17:21
-
16:43
-
16:20
-
16:05
-
15:51
-
15:50
-
15:10
-
14:40
-
13:51
-
13:19
-
12:19
-
11:20
-
10:33
-
09:42
- 19 мая 2020
-
22:28
-
20:58
-
20:35