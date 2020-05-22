«Когда объявили, что можно потренироваться на льду». Туктамышева опубликовала новое фото

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новое фото.

Спортсменка опубликовала фото с выступления, подписав запись: «Я, когда объявили, что можно потренироваться на льду».

Посмотреть запись можно в «Инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года.

Туктамышева, как и многие другие спортсмены, находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Организаторы в итоге отменили чемпионат мира, который должен был состояться в Канаде.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 332 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,9 млн человек.