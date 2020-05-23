Татьяна Волосожар в день рождения дала советы себе 18-летней

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, выступавшая в спортивной паре со своим мужем Максимом Траньковым, поблагодарила друзей и подписчиков за поздравления с днём рождения.

«С днём рождения меня! Друзья, с самого утра сыплются поздравления и это так приятно! Спасибо!

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Знаете, недавно я задумалась: если бы я могла что-то изменить в своём прошлом, стала бы я это делать? И поняла, что нет. Я счастлива, а значит, всё в моей жизни складывается так, как должно быть Но, если можно было бы передавать приветы из будущего, то себе 18-летней я дала бы несколько советов: быть более открытой, доверять людям, делиться с близкими своими переживаниями, меньше слушать мнение посторонних и не бояться пробовать новые направления в спорте.

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Я рада, что свой праздник могу сегодня разделить не только со своей семьей, но и со своими подписчиками. Тем более вас здесь уже целых 105 тысяч! Спасибо каждому. Надеюсь, скоро ситуация вокруг изменится, и мы сможем встретиться с вами не только в онлайне», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Татьяны Волосожар.