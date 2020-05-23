Елена Веснина назвала своих любимых фигуристок
Российская теннисистка чемпионка Олимпийских игр 2016 года Елена Веснина призналась, что интересуется фигурным катанием.
«Мне нравится этот вид спорта. Всегда болела за Аделину Сотникову, Татьяну Волосожар с Максимом Траньковым. Мне нравится Евгения Медведева. Давно за ней слежу. Всегда красиво всё преподносит. А сейчас получаю огромное удовольствие от катания Анны Щербаковой. Прекрасная девочка. А Елизавета Туктамышева — просто зажигалка! Даже не знаешь, кого выбрать. Все девушки замечательные», — цитирует Веснину «Советский спорт».
Минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам не удалось провести чемпионат мира, который должен был состояться в Канаде.
Веснина — о переходе Трусовой: журналисты устроили «Санта-Барбару»
- 23 мая 2020
-
12:10
-
12:02
-
10:49
-
09:28
-
05:15
-
00:57
- 22 мая 2020
-
23:05
-
22:26
-
22:05
-
21:40
-
21:29
-
21:20
-
20:42
-
20:18
-
19:57
-
19:46
-
18:38
-
17:32
-
15:05
-
14:37
-
13:30
-
12:44
-
12:36
-
11:18
-
10:18
-
09:19
-
04:04
- 21 мая 2020
-
20:21
-
17:20
-
15:41
-
14:31
-
14:04
-
13:55
-
12:23
-
09:22
Партнерский контент