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Елена Веснина назвала своих любимых фигуристок

Елена Веснина назвала своих любимых фигуристок
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская теннисистка чемпионка Олимпийских игр 2016 года Елена Веснина призналась, что интересуется фигурным катанием.

«Мне нравится этот вид спорта. Всегда болела за Аделину Сотникову, Татьяну Волосожар с Максимом Траньковым. Мне нравится Евгения Медведева. Давно за ней слежу. Всегда красиво всё преподносит. А сейчас получаю огромное удовольствие от катания Анны Щербаковой. Прекрасная девочка. А Елизавета Туктамышева — просто зажигалка! Даже не знаешь, кого выбрать. Все девушки замечательные», — цитирует Веснину «Советский спорт».

Минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам не удалось провести чемпионат мира, который должен был состояться в Канаде.

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