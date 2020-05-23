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Загитова позже других фигуристок присоединится к команде на сборах в Новогорске

Загитова позже других фигуристок присоединится к команде на сборах в Новогорске
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова присоединится к тренировкам на сборе в Новогорске позже других членов сборной, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники.

Ранее стало известно, что российские фигуристы возобновят тренировки со следующей недели. Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщал, что база в Новогорске начнёт работу с 25 мая.

Загитова во время пандемии коронавируса находилась у родителей в Казани.

Сезон в фигурном катании был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам не удалось провести чемпионат мира, который должен был состояться в Канаде.

Загитова в ходе минувшего сезона объявила о приостановке карьеры. Олимпийская чемпионка сообщила, что до конца сезона не будет участвовать в соревнованиях.

Загитова в четвертьфинале победила Болта в голосовании за звание олимпийской иконы стиля
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