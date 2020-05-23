Директор УТЦ «Новогорск» подтвердил готовность базы принять фигуристов

Директор учебно-тренировочного центра «Новогорск» Николай Доморацкий подтвердил, что база готова принять российских фигуристов с понедельника, 25 мая. По словам Доморацкого, работа по подготовке центра завершена.
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что российские фигуристы планируют начать работу на следующей неделе.
«Лёд залит и полностью готов к тренировкам. К занятиям на льду можно приступать уже в понедельник-вторник», — цитирует Доморацкого ТАСС.
О скором открытии баз сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин. Он объявил, что с 25 мая начнут работать базы в Подмосковье, а с 1 июня — четыре базы на юге России.
Сезон в фигурном катании был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам не удалось провести чемпионат мира, который должен был состояться в Канаде.
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