Директор УТЦ «Новогорск» подтвердил готовность базы принять фигуристов

Директор учебно-тренировочного центра «Новогорск» Николай Доморацкий подтвердил, что база готова принять российских фигуристов с понедельника, 25 мая. По словам Доморацкого, работа по подготовке центра завершена.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что российские фигуристы планируют начать работу на следующей неделе.

«Лёд залит и полностью готов к тренировкам. К занятиям на льду можно приступать уже в понедельник-вторник», — цитирует Доморацкого ТАСС.

О скором открытии баз сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин. Он объявил, что с 25 мая начнут работать базы в Подмосковье, а с 1 июня — четыре базы на юге России.

Сезон в фигурном катании был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам не удалось провести чемпионат мира, который должен был состояться в Канаде.