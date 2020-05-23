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Сотникова отреагировала на включение Загитовой в состав сборной России

Сотникова отреагировала на включение Загитовой в состав сборной России
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Аделина Сотникова прокомментировала включение олимпийской чемпионки Пхёнчхана Алины Загитовой в состав сборной России. В конце 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры. Она отказалась от участия в соревнованиях, ограничившись ледовыми шоу. Но исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) включил Загитову в составе сборной на следующий сезон.

«Официально Алина взяла паузу. Если она решит вернуться, желаю ей здоровья и хороших прокатов. Каждое решение человека — его личное решение, и обсуждать его неправильно, потому что знаю, сколько потрачено сил и времени на спорт. Если Алина может дальше выступать, то, конечно, все будут рады её видеть в большом спорте. Если не может, её будут рады видеть и в другом направлении», — цитирует Сотникову «Москва-Баку».

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