«Отсидел я за всё». Алексей Ягудин вышел из дома после долгой самоизоляции

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин разыграл юмористическую сценку на тему отмены пропускного режима в Московской области, где спортсмен вместе с семьёй проводит самоизоляцию в загородном доме.
Спортсмен входит из калитки в шляпе и тапочках под песню БумеR «Выхожу». Алексей ставит на землю большой мешок и надевает чёрную маску. Затем Ягудин закидывает мешок за плечи и продолжает путь.
«Московская область отменяет пропускной режим», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «инстаграме».
Алексей женат на олимпийской чемпионке Игр-2006 в парном катании, двукратной чемпионке мира Татьяне Тотьмяниной. Пара воспитывает двух дочерей – десятилетнюю Елизавету и четырёхлетнюю Мишель.
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