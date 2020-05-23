«Отсидел я за всё». Алексей Ягудин вышел из дома после долгой самоизоляции

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин разыграл юмористическую сценку на тему отмены пропускного режима в Московской области, где спортсмен вместе с семьёй проводит самоизоляцию в загородном доме.

Спортсмен входит из калитки в шляпе и тапочках под песню БумеR «Выхожу». Алексей ставит на землю большой мешок и надевает чёрную маску. Затем Ягудин закидывает мешок за плечи и продолжает путь.

«Московская область отменяет пропускной режим», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «инстаграме».

Алексей женат на олимпийской чемпионке Игр-2006 в парном катании, двукратной чемпионке мира Татьяне Тотьмяниной. Пара воспитывает двух дочерей – десятилетнюю Елизавету и четырёхлетнюю Мишель.