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Евгений Плющенко показал импровизацию на тему «Чёрного лебедя» на паркете

Евгений Плющенко показал импровизацию на тему «Чёрного лебедя» на паркете
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в репетиционном зале показал импровизацию на тему «Чёрного лебедя».

«Чёрный лебедь! Да или нет?» — подписал Плющенко видео, опубликованное на его странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Подписчики однозначно ответили «да». Но некоторые предположили, что это может быть не номер Евгения, а новая программа Александры Трусовой, которая с сезона-2020/2021 будет тренироваться в академии Евгения.

natalya_swan Как тесен зал для такой экспрессии!

galinachuprina8510 Магия… Плющенко… Конечно, да.

avrora_gortseva На льду будет просто бесподобно!

a_grishaeva_ Новая программа для Саши Трусовой?

aigul_doskuzhaeva На льду это, наверное, вообще сногсшибательно!

yokotanpe Абсолютно да! Конечно, да! Женя, ты художник! Скучаю по твоему выступлению!

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