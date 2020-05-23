Евгений Плющенко показал импровизацию на тему «Чёрного лебедя» на паркете

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в репетиционном зале показал импровизацию на тему «Чёрного лебедя».
«Чёрный лебедь! Да или нет?» — подписал Плющенко видео, опубликованное на его странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Подписчики однозначно ответили «да». Но некоторые предположили, что это может быть не номер Евгения, а новая программа Александры Трусовой, которая с сезона-2020/2021 будет тренироваться в академии Евгения.
natalya_swan Как тесен зал для такой экспрессии!
galinachuprina8510 Магия… Плющенко… Конечно, да.
avrora_gortseva На льду будет просто бесподобно!
a_grishaeva_ Новая программа для Саши Трусовой?
aigul_doskuzhaeva На льду это, наверное, вообще сногсшибательно!
yokotanpe Абсолютно да! Конечно, да! Женя, ты художник! Скучаю по твоему выступлению!
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