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Аделина Сотникова ответила на вопрос о замужестве

Аделина Сотникова ответила на вопрос о замужестве
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова ответила на вопросы подписчиков на своей странице в «Инстаграме». 23-летнюю спортсменку спросили про отношение к внешности и личную жизнь.

— Нравится ли тебе внешность?
- Да. Есть, что мне в себе не нравится, но это можно исправить, занимаясь собой.

— Как относишься к пластике?
- Нормально. На вкус и цвет товарищей нет. Если человеку нужно делать пластику, значит, это его решение. Человек принадлежит себе. Что ему делать с собой, решать ему. Обсуждать будут всегда за спиной.

- Аделина, планируете ли вы стать актрисой? В клипах вы очень круто смотритесь.
- Жизнь покажет, всё возможно. На сегодняшний день надо везде себя пробовать.

- Как личная жизнь?
- А как она должна быть? Личная же.

- Мать, когда замуж?
- Всему своё время.

— Смысл жизни и твой девиз?
- Мой смысл? Просто жить и радоваться этому. Выйти замуж, стать мамой. Иметь крепкую, дружную семью. Быть примером своим детям.

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