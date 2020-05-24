Плющенко рассказал, когда Трусова приступит к тренировкам в его группе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о возобновлении тренировок в его академии «Ангелы Плющенко».



«Мы нашей командой с Сашей Трусовой, Вероникой Жилиной, Софьей Титовой и Кириллом Сарновским едем на сбор в Кисловодск. Я сделал заявку в федерацию, и федерация всё выполнила. Выезжаем 1 июня.



Новогорск не рассматривал, потому что знаю, что такое Кисловодск. Много времени проводил там, готовясь к Олимпиадам. Это прекрасная база, и именно в горах. Со льдом, с хорошими условиями. Мне кажется, для моих спортсменов этот сбор будет очень сильным подспорьем», — цитирует Плющенко «Р-Спорт».



Напомним, межсезонье в фигурном катании ознаменовалось громким переходом Александры Трусовой и Вероники Жилиной из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко.

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