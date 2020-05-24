Волосожар рассказала, почему не любит пересматривать произвольную программу на ОИ-2014

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар, выступавшая в спортивной паре с будущим мужем, Максимом Траньковым, рассказала, какой казус с её причёской произошёл во время проката произвольной программы на Играх в Сочи.

«За всю спортивную карьеру проблема с причёской во время проката у меня была только один раз. Зато прямо на Олимпийских играх.

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Мы катали произвольную программу «Иисус Христос — суперзвезда». В самом начале, после первого прыжка сальхов, почувствовала, что у меня распался пучок на голове. Как я испугалась!

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Ведь волосы держались за счёт гребешка, который мог упасть на лёд. А вы помните, что за это могут снизить оценку, остановить программу (если деталь костюма падает на лёд), или мы могли на него наехать. До конца программы только и думала, на месте ли гребень. Это очень сильно отвлекало, не могла сконцентрироваться.

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В итоге гребень остался на голове все 4 минуты. Может быть, помогла тонна лака на волосах, а может, удача была на нашей стороне, но до сих пор не люблю пересматривать то выступление с развевающимся хвостиком», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно на странице Татьяны Волосожар в «инстаграме».