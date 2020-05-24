Волосожар рассказала, почему не любит пересматривать произвольную программу на ОИ-2014

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар, выступавшая в спортивной паре с будущим мужем, Максимом Траньковым, рассказала, какой казус с её причёской произошёл во время проката произвольной программы на Играх в Сочи.
«За всю спортивную карьеру проблема с причёской во время проката у меня была только один раз. Зато прямо на Олимпийских играх.
⠀
Мы катали произвольную программу «Иисус Христос — суперзвезда». В самом начале, после первого прыжка сальхов, почувствовала, что у меня распался пучок на голове. Как я испугалась!
⠀
Ведь волосы держались за счёт гребешка, который мог упасть на лёд. А вы помните, что за это могут снизить оценку, остановить программу (если деталь костюма падает на лёд), или мы могли на него наехать. До конца программы только и думала, на месте ли гребень. Это очень сильно отвлекало, не могла сконцентрироваться.
⠀
В итоге гребень остался на голове все 4 минуты. Может быть, помогла тонна лака на волосах, а может, удача была на нашей стороне, но до сих пор не люблю пересматривать то выступление с развевающимся хвостиком», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно на странице Татьяны Волосожар в «инстаграме».
- 24 мая 2020
-
23:22
-
22:59
-
21:02
-
20:45
-
19:54
-
19:19
-
18:26
-
17:48
-
15:21
- 23 мая 2020
-
21:41
-
20:59
-
20:16
-
19:28
-
19:00
-
18:32
-
17:27
-
16:45
-
16:20
-
15:14
-
14:33
-
14:09
-
12:10
-
12:02
-
10:49
-
09:28
-
05:15
-
00:57
- 22 мая 2020
-
23:05
-
22:26
-
22:05
-
21:40
-
21:29
-
21:20
-
20:42
-
20:18