Александра Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса.

В сезоне-2019/2020 Трусова первой в истории женского одиночного катания исполнила четверной флип. Это произошло 7 декабря 2019 года в Турине, где проходил финал Гран-при. До россиянки этот прыжок на соревнованиях не удавалось сделать никому. Четверной флип был одним из пяти четверных прыжков, включённых в произвольную программу Трусова в Турине. Она приземлилась три из них, набрав 161,73 балла.

Как сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса, ранее Трусова попадала туда за исполнение четверных тулупа и лутца.

В завершившемся досрочно из-за пандемии коронавируса сезоне Трусова завоевала бронзовые награды на чемпионатах Европы и России, а также стала третьей в финале Гран-при. В мае 15-летняя спортсменка приняла решение перейти из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.