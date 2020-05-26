Этап юниорского Гран-при в Канаде отменён из-за пандемии коронавируса

Этап юниорского Гран-при в Ричмонде (Канада) отменён из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

«Федерация фигурного катания Канады сообщила ISU, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, было принято решение об отмене этапа. Рабочая группа ISU продолжит разрабатывать календарь сезона, оценив последствия отмены этапов юниорского Гран-при. Любое решение ISU будет опубликовано настолько скоро, настолько возможно», — сказано в заявлении.

Этап юниорского Гран-при в Ричмонде должен был пройти с 26 по 29 августа.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса этап юниорского Гран-при в Кошице (Словакия), который был запланирован с 2 по 5 сентября, также отменён. Отменён и мемориал Ондрея Непелы, который должен был пройти в столице Словакии, Братиславе, с 16 по 19 сентября.