«А мне просто хочется на морюшко». Ильиных выложила архивное фото с отдыха в Италии

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала в своём «инстаграме» новое фото. Спортсменка поделилась архивной фотографией, сделанной на курорте в Италии.

«Что-то весь «Инстаграм» заполонили жизненные истории, лайфхаки и фитнес-тренинги, а мне просто хочется на морюшко», — подписала запись Ильиных.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» россиянки.

Ильиных и её возлюбленный, артист балета Сергей Полунин, воспитывают сына, которого они назвали именем Мир. Малыш появился на свет 16 января 2020 года.

Недавно Ильиных сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.

Минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы не смогли провести чемпионат мира.