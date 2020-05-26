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«Бойтесь своих желаний». Туктамышева рассказала, как у неё появилась собака

«Бойтесь своих желаний». Туктамышева рассказала, как у неё появилась собака
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала историю появления её собаки Коко.

«Бойтесь своих желаний, или как в моей жизни появилась Коко. Примерно 7 лет назад мы ехали с мамой в машине, и я просто показала фотографию собаки, которую бы хотела себе, а потом всё как в тумане.

Мы приехали в Пушкин, выбрали ту самую. Потом поняли, что абсолютно не знаем, как существовать с питомцем. Но очень быстро привыкли и теперь, конечно, не представляем жизни без нашей Кокоши.

Во время разъездов Кокоша остаётся или с мамой, или с сестрой — тройная порция любви ей всегда обеспечена», — написала Туктамышева в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Туктамышевой.

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года.

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