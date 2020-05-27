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Плющенко показал видео, как его сын прыгает на теннисном корте. Николай Басков оценил

Плющенко показал видео, как его сын прыгает на теннисном корте. Николай Басков оценил
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выложил в свой «инстаграм» видео, в котором можно посмотреть, как его семилетний сын Александр исполняет прыжки на теннисном корте.

«Карантин карантином, но тренироваться нужно всегда!» — подписал Плющенко видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Комментарий к посту оставил, в частности, известный певец Николай Басков.

«Гений! Весь в папу», — написал он.

Ранее российский журналист Александр Невзоров прокомментировал намерение Евгения Плющенко и его супруги музыкального продюсера Яны Рудковской сделать чемпиона из своего семилетнего сына Александра. По словам журналиста, эти намерения могут возыметь и негативные последствия.

Невзоров — о сыне Плющенко: ещё неизвестно, чем он ответит на всю эту дрессировку
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Новости. Фигурное катание
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