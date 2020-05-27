Плющенко показал видео, как его сын прыгает на теннисном корте. Николай Басков оценил
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выложил в свой «инстаграм» видео, в котором можно посмотреть, как его семилетний сын Александр исполняет прыжки на теннисном корте.
«Карантин карантином, но тренироваться нужно всегда!» — подписал Плющенко видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Комментарий к посту оставил, в частности, известный певец Николай Басков.
«Гений! Весь в папу», — написал он.
Ранее российский журналист Александр Невзоров прокомментировал намерение Евгения Плющенко и его супруги музыкального продюсера Яны Рудковской сделать чемпиона из своего семилетнего сына Александра. По словам журналиста, эти намерения могут возыметь и негативные последствия.
Невзоров — о сыне Плющенко: ещё неизвестно, чем он ответит на всю эту дрессировку
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