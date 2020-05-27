Яна Рудковская рассказала, как отреагировала на статью о психическом расстройстве у сына

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, как отреагировала на появившуюся в издании Starhit новость о том, что их семилетний сын Александр якобы страдает психическим расстройством.

Напомним, после появления публикации Рудковская пригрозила авторам судебным разбирательством. В Starhit впоследствии извинились и сняли материал с публикации.

«Это было воскресенье, я лежала на кровати и переписывалась с одной журналисткой, она мне это и присылала. Я думала сначала, что это ерунда, и ради интереса нажала.

Если бы кто-то из Starhit попался мне тогда под руку, я не знаю, что было бы с этим человеком. Я маленькая, но сильная, и меня бы ничего не остановило. Мне было бы всё равно, кто находится передо мной в этот момент, за своего ребёнка я бы порвала.

Моя первая реакция — это какая-то ошибка. Я отправляю эту статью Наталье Шкулёвой, и ноль реакции. А ведь у неё тоже ребёнок, тоже зовут Саша. Интересно, а что бы сделала ты, если бы твой ребёнок сказал: «Мама, а чем я болен?» Хочется, чтобы ты испытала то же чувство, что и я.

Что касается Андрея Малахова, он позвонил мне утром и извинился», — рассказала Рудковская в фильме «Исповедь».