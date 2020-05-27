«Конец будет очень жёсткий». Яна Рудковская — неизвестным, которые угрожали ей и семье

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала о ситуации с угрозами, которые начали поступать в адрес её семьи в ноябре 2019 года.

«В ноябре в «Инстаграме» начали появляться угрозы. По факту этих угроз завели уголовные дела. В тот момент у нас проходили шоу в Москве и Питере. Никто из зрителей не понимал, почему на шоу так много контроля, рамок, не дают проносить еду и прочее. Саше (семилетнему сыну Рудковской и Плющенко. — Прим. «Чемпионата») было запрещено близко подъезжать к зрителям, брать игрушки и цветы.

Мы на верном пути и очень близки к поимке этих людей. Я всё равно найду, кто вы. Конец будет очень жёсткий, и прощать я никого не буду», — рассказала Рудковская в фильме «Исповедь».