Сын Плющенко: мечта — стать олимпийским чемпионом, хочу обыграть своего отца

Александр, сын российского фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, рассказал о своих планах и мечтах. Он признался, что хочет превзойти результаты своего звёздного отца.
«Мне не нравится, когда меня обсуждают. Какая у меня мечта? Я хочу стать фигуристом, олимпийским чемпионом, потому что я хочу обыграть своего отца и быть популярнее него. Я хочу пройти пять Олимпиад. Моя задача — пять золотых, и это возможно! Мой кумир — мой отец», — сказал сын Плющенко в фильме «Исповедь».
Плющенко завоевал свою первую медаль на чемпионате мира 1998 года, став его бронзовым призёром. В его активе три победы на чемпионатах мира и семь триумфов на чемпионатах Европы. На Олимпийских играх он стал чемпионом в одиночном катании в Турине-2006 и завоевал серебряные медали в аналогичной категории в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и в Ванкувере в 2010-м. На домашней Олимпиаде в Сочи Евгений выступал в командных соревнованиях, где сборная России завоевала золото.
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