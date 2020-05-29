Елена Ильиных показала фото без макияжа

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала в «Инстаграме» новое фото. В «сториз» спортсменка поделилась фотографией без макияжа.

«Всё, как вы любите… все припухлости на месте, no make-up и капелька пота. На прогулке. И, кстати, в двух метрах от дома», — написала Ильиных.

Елена Ильиных

Ильиных и её возлюбленный, артист балета Сергей Полунин, воспитывают сына, которого они назвали именем Мир. Малыш появился на свет 16 января 2020 года.

Недавно Ильиных сообщила, что планирует вернуться на лёд. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении её карьеры, однако позже она его опровергла.

Минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионат мира был отменён.