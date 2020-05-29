Игорь Бобрин рассказал, как корейский фанат узнал Загитову, а Медведеву — нет

Четырёхкратный чемпион СССР, чемпион Европы 1981 года по фигурному катанию Игорь Бобрин рассказал историю, связанную с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой, которые на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане стали золотой и серебряной медалистками соответственно.

«Через несколько месяцев после Олимпиады в Пхёнчхане я был в Корее, ходил в футболке в цветах российского флага, того самого, запрещённого. На улице ко мне подошёл кореец. Говорит: «О, вы из России! Я болею за фигуристов. Смотрите, какая у меня есть фотография». И показывает Загитову и Медведеву вместе. Говорит: «Это Загитова!» Я спрашиваю: «А вторая кто?» Он ответил, что не знает.

Это к вопросу о том, кто может, кто не может. Оступишься один раз — завтра тебя все забудут, такова ментальность. В спорте всё быстро меняется», — цитирует Бобрина «Спорт-экспресс».