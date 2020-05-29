Игорь Бобрин рассказал, как корейский фанат узнал Загитову, а Медведеву — нет

Четырёхкратный чемпион СССР, чемпион Европы 1981 года по фигурному катанию Игорь Бобрин рассказал историю, связанную с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой, которые на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане стали золотой и серебряной медалистками соответственно.
«Через несколько месяцев после Олимпиады в Пхёнчхане я был в Корее, ходил в футболке в цветах российского флага, того самого, запрещённого. На улице ко мне подошёл кореец. Говорит: «О, вы из России! Я болею за фигуристов. Смотрите, какая у меня есть фотография». И показывает Загитову и Медведеву вместе. Говорит: «Это Загитова!» Я спрашиваю: «А вторая кто?» Он ответил, что не знает.
Это к вопросу о том, кто может, кто не может. Оступишься один раз — завтра тебя все забудут, такова ментальность. В спорте всё быстро меняется», — цитирует Бобрина «Спорт-экспресс».
- 29 мая 2020
-
13:18
-
12:20
-
11:49
-
09:53
- 28 мая 2020
-
17:23
-
16:45
-
15:39
-
15:25
-
12:47
-
10:00
-
09:22
-
00:30
- 27 мая 2020
-
15:46
-
13:39
-
12:49
-
12:39
-
12:33
-
12:22
-
12:03
-
10:17
-
09:48
-
09:20
- 26 мая 2020
-
23:16
-
22:43
-
22:23
-
21:07
-
16:57
-
14:47
-
12:22
-
11:49
-
11:40
-
09:21
- 25 мая 2020
-
23:17
-
21:08
-
20:35