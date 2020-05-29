Максим Траньков: пока ценятся прыжки, Россия тянет, но если наоборот, будем проигрывать

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков объяснил, что называется «школой» в фигурном катании и почему Россия начнёт проигрывать, если в правилах повысят роль скольжения.

«Раньше был такой вид программы, как школа, — исполнение обязательных фигур. Она закончилась на моём поколении. Я видел, как её выполняли старшие ребята в «Орлёнке», мне не хватило буквально года, когда её отменили. Северная Америка и Япония продолжают её выполнять на тренировочном уровне, поэтому их владение коньком, умение кататься по дугам, рёбрам, частота исполнения шагов намного выше, чем у русских спортсменов. Нужно ещё учесть, что наша сборная какое-то время состояла из спортсменов с периферии, таких как я. В маленьких городах тренерские кадры отличаются от столичных. Их задача — научить максимально хорошо делать элементы, но кататься сейчас особенно никто не учит. У нас был Миша Коляда, который круто катался и получал хорошие оценки за это. Но за последние годы это единственный спортсмен, который реально круто катается. Я не имею в виду прыжки и вращения, а именно катание. Я хоть и олимпийский чемпион, но кататься, как Патрик Чан, не умею. Меня очень сильно не любят, когда я об этом говорю, ведь нас воспитывают так, что мы лучшие и у нас самые крутые фигуристы.

Что мешает вернуть эту школу? Не знаю, остались ли те тренеры, которые ею владели. Там же даже другие коньки были. Я проехал тур в Канаде и видел, как там тренируются, мы не делаем этого. У нас цель — прыжки, а не скольжение. Но в фигурном катании правила меняются почти каждый год, и мы не знаем, куда они повернутся. Пока ценятся прыжки, и мы тянем, но если будет наоборот, то будем проигрывать», — приводит слова Транькова Город Пермь 59.ru.