«Генетика, любовь, преемственность». Траньков показал новые фото дочери
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, выступавший в спортивной паре с Татьяной Волосожар, рассказал об их дочери Анжелике. Траньков признался, что дочь любит позировать перед камерой.
«Волосожар-Транькова Анжелика Максимовна. Прошу любить и жаловать! Скрупулёзно выбирает кепки в магазинах с ранних лет, но и папины таскает с лютым удовольствием, а затем с не меньшим удовольствием позирует перед камерой. Генетика. Любовь. Преемственность», — подписал запись спортсмен.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Транькова.
Из-за пандемии коронавируса минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Организаторы не стали проводить чемпионат мира, который должен был состояться в Канаде.
Максим Траньков устроил для трёхлетней дочери парк развлечений на дому
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