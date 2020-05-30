«Генетика, любовь, преемственность». Траньков показал новые фото дочери

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, выступавший в спортивной паре с Татьяной Волосожар, рассказал об их дочери Анжелике. Траньков признался, что дочь любит позировать перед камерой.

«Волосожар-Транькова Анжелика Максимовна. Прошу любить и жаловать! Скрупулёзно выбирает кепки в магазинах с ранних лет, но и папины таскает с лютым удовольствием, а затем с не меньшим удовольствием позирует перед камерой. Генетика. Любовь. Преемственность», — подписал запись спортсмен.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Транькова.

Из-за пандемии коронавируса минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Организаторы не стали проводить чемпионат мира, который должен был состояться в Канаде.