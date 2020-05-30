Роднина: хоть один спортсмен вякал? Они молодцы, в отличие от малого и среднего бизнеса

Депутат Госдумы РФ трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина раскритиковала представителей культуры, недовольных падением доходов из-за карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса. По мнению Родниной, им надо было брать пример со спортсменов.
«Посмотрите, сколько мы уже приняли законов, указов, постановлений правительства о поддержке малого и среднего бизнеса, а актёры стонут, как они голодают. Любой спортсмен, спортивный клуб — это малый и средний бизнес. Зарплаты сократились, премиальных нет, нет рекламы. Хоть один спортсмен у нас вякал, что теряет профессию, деньги? Наоборот, все показывали, как можно тренироваться дома. Спортсмены — молодцы, в отличие от бедного и несчастного малого и среднего бизнеса и культуры», — цитирует Роднину «Спорт-экспресс».
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