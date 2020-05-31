Максим Ковтун: очень многие закончат с фигурным катанием после перерыва

Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун не стал торопиться делать прогноз на то, как повлияет вынужденный перерыв в тренировках из-за пандемии коронавируса на расстановку сил в фигурном катании.

«Может быть, перерыв действительно уравняет шансы многих, а может, вдруг появится новая армия девочек и мальчиков с четверными, которые будут всех разрывать. Либо наши фигуристки с четверными и тройным акселем быстро восстановятся — они тоже сейчас в таком возрасте, когда это не так сложно. Всё зависит от того, кто насколько вырастет и в какой форме вернётся к тренировкам. Мне самому, честно говоря, интересно будет посмотреть на всё это.

Предполагаю, что очень многие закончат с фигурным катанием, не смогут восстановиться. У нас такой вид спорта — это не футбол: координация очень быстро теряется, прыжки забываются. Надо учить их заново, но не у всех получится, к сожалению.

Такого рода каникул у фигуристов еще никогда в карьере не было. И, как ни крути, человек все равно внутренне расслабляется, когда не знает точно, сколько всё это продлится. Кто-то к тому же растёт, кто-то начинает набирать вес, а кто-то, возможно, теряет желание — такое тоже надо учитывать.

В связи с этими событиями будет простительно для многих долго восстанавливаться, входить в режим, в дисциплину. Главное, что человек имеет саму эту возможность — вернуться», — приводит слова Ковтуна «Газета.Ru».