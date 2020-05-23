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Фигурист Максим Ковтун выпустил дебютный клип

Фигурист Максим Ковтун выпустил дебютный клип
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российский фигурист Максим Ковтун, выступавший в мужском одиночном катании, выпустил клип на свою песню. Дебютное видео Ковтун опубликовал на своём канале в YouTube.

Видео можно посмотреть на официальном канале Максима Ковтуна в YouTube.

Ковтун — серебряный призёр чемпионата Европы (2015, 2017), на первенстве Старого Света (2016) выиграл бронзу. Двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира (2015, 2017), четырёхкратный чемпион России (2014, 2015, 2016, 2019). Максим Ковтун завершил карьеру в апреле 2019 года.

Во время перерыва в карьере Максим под псевдонимом Мэнни занимался музыкой в стиле рэп, и в 2017 году выпустил альбом по названием «Е.1», состоящий из шести композиций.

Ковтун рассказал, что хотел перейти в парное катание и тренироваться у Транькова
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