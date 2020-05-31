«С любой стороны прекрасна». Подписчики восхитились новым фото Александры Степановой

Четырёхкратный призёр чемпионатов Европы в танцах на льду российская фигуристка Александра Степанова на своей странице в «Инстаграме» выложила новую фотографию. Александра снята на тёмном фоне в белой кофточке с глубоким декольте. Девушка отклонила голову, позволяя любоваться изгибом своей длинной красивой шеи.
Фото можно посмотреть на странице Александры Степановой в «Инстаграме».
Подписчики не оставили без внимания фото Степановой, вновь восхитившись красотой фигуристки.
not_a_guy: С любой стороны прекрасна. Можно вечно Александрой любоваться.
henryslennett: Ты выглядишь так красиво!
dasha_lebedeva12.07: Сашенька, ты самая красивая фигуристка в танцах на льду.
latypov_06: Как же это эстетично.
vadimivailov: Так красиво и женственно снято.
viktorrtishchev: Гармония Стиля…
dasha_2005_0_: Внеорбитная.
orazaliyev: Украшение этой планеты.
niku_162: Богиня красоты!
olyagastro: Всегда прекрасна!
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