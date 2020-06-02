Елена Ильиных показала новое фото с возлюбленным

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фотографию с возлюбленным, артистом балета Сергеем Полуниным. Снимок сделан в парке, спортсменка и артист обнимают друг друга.

Несколько месяцев назад у Ильиных и Полунина родился сын, его назвали необычным именем Мир. Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.