Елена Ильиных показала новое фото с возлюбленным

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фотографию с возлюбленным, артистом балета Сергеем Полуниным. Снимок сделан в парке, спортсменка и артист обнимают друг друга.
Фото: https://www.instagram.com/blackswanei/?hl=ru
Несколько месяцев назад у Ильиных и Полунина родился сын, его назвали необычным именем Мир. Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.
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