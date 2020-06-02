Дети стали избегать сына Плющенко и Рудковской из-за слухов о его психическом расстройстве

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, что дети изменили отношение к её сыну Александру.

Напомним, ранее в одном из изданий появилась статья о том, что семилетний Александр якобы страдает психическим расстройством. После появления публикации Рудковская пригрозила авторам судебным разбирательством. В издании впоследствии извинились и сняли материал с публикации, но Яна дала понять, что не удовлетворится этим.

«Когда он выходит во двор, его дети объезжают на велосипедах. Ему говорят: «Саша, что у тебя со здоровьем? Не подходи к нам».

Понятно, что детям рот не закроешь. Родители на кухне общаются, а дети это слышат…» — рассказала Рудковская в прямом эфире в своём «инстаграме».