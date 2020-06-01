Рудковская: буду добиваться запрета на публикацию СМИ инфо о детях без согласия родителей!

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, поддержала идею запретить средствам массовой информации публиковать информацию о детях, если на это не получено согласие родителей.

Напомним, ранее в одном из изданий появилась статья о том, что семилетний сын Плющенко и Рудковской Александр якобы страдает психическим расстройством. После появления публикации Рудковская пригрозила авторам судебным разбирательством. В издании впоследствии извинились и сняли материал с публикации, но Яна дала понять, что не удовлетворится этим.

«Всех наших любимых детей с праздником, с Днём защиты детей! Всем деткам и подросткам счастья и, самое главное, здоровья!

Я как мама троих детей и человек, который пострадал от нападок СМИ в отношении нашего младшего сына Александра, вместе с моими адвокатами Александром Андреевичем Добровинским и Татьяной Лазаревной Стукаловой буду добиваться рассмотрения Государственной Думой закона о запрете на публикации инфо о детях без письменного на это согласия родителей любыми СМИ, а также их социальными сетями! После снятия карантина я буду заниматься этим вопросом и намерена довести его до конца.

Такие законы существуют во многих странах мира. Хотелось бы, чтобы и наши СМИ не посягали на святое и не трогали детей в своих грязных публикациях!» — написала Рудковская в своём «инстаграме».