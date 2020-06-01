Рудковская: буду добиваться запрета на публикацию СМИ инфо о детях без согласия родителей!

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, поддержала идею запретить средствам массовой информации публиковать информацию о детях, если на это не получено согласие родителей.
Напомним, ранее в одном из изданий появилась статья о том, что семилетний сын Плющенко и Рудковской Александр якобы страдает психическим расстройством. После появления публикации Рудковская пригрозила авторам судебным разбирательством. В издании впоследствии извинились и сняли материал с публикации, но Яна дала понять, что не удовлетворится этим.
«Всех наших любимых детей с праздником, с Днём защиты детей! Всем деткам и подросткам счастья и, самое главное, здоровья!
Я как мама троих детей и человек, который пострадал от нападок СМИ в отношении нашего младшего сына Александра, вместе с моими адвокатами Александром Андреевичем Добровинским и Татьяной Лазаревной Стукаловой буду добиваться рассмотрения Государственной Думой закона о запрете на публикации инфо о детях без письменного на это согласия родителей любыми СМИ, а также их социальными сетями! После снятия карантина я буду заниматься этим вопросом и намерена довести его до конца.
Такие законы существуют во многих странах мира. Хотелось бы, чтобы и наши СМИ не посягали на святое и не трогали детей в своих грязных публикациях!» — написала Рудковская в своём «инстаграме».
- 1 июня 2020
-
12:20
-
11:20
-
10:22
-
09:21
- 31 мая 2020
-
21:47
-
21:10
-
20:38
-
20:07
-
19:23
-
17:44
-
16:24
-
15:00
-
01:03
-
00:15
- 30 мая 2020
-
23:30
-
21:41
-
20:31
-
17:54
-
16:54
-
15:59
-
14:30
-
13:21
-
12:42
-
11:58
-
11:30
-
10:37
-
10:27
-
00:37
- 29 мая 2020
-
23:37
-
23:07
-
20:15
-
19:47
-
18:37
-
16:14
-
15:26