У фигуристов группы Плющенко не выявили заражения коронавирусом

Фигуристы группы Евгения Плющенко сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Результаты тестов были отрицательными, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на самого Плющенко.

Тренер вместе со своими подопечными отправился на базу в Кисловодск. Они уже прибыли на место тренировок.

В состав группы Плющенко вошла и 15-летняя двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, победительница первенства России среди фигуристок младшего возраста Софья Титова и другие спортсмены.

37-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 год — в одиночном катании, 2014 год — в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997), 10-кратный чемпион России.