Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

У фигуристов группы Плющенко не выявили заражения коронавирусом

У фигуристов группы Плющенко не выявили заражения коронавирусом
Фигурное катание / Гран-при 0

Фигуристы группы Евгения Плющенко сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Результаты тестов были отрицательными, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на самого Плющенко.

Тренер вместе со своими подопечными отправился на базу в Кисловодск. Они уже прибыли на место тренировок.

В состав группы Плющенко вошла и 15-летняя двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, победительница первенства России среди фигуристок младшего возраста Софья Титова и другие спортсмены.

37-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 год — в одиночном катании, 2014 год — в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997), 10-кратный чемпион России.

Видео: 11-летняя фигуристка моет посуду в автодоме Плющенко
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020