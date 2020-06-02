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Туктамышева рассказала о возможных мотивах Трусовой, покинувшей группу Тутберидзе

Туктамышева рассказала о возможных мотивах Трусовой, покинувшей группу Тутберидзе
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала переход 15-летней Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Переход юной спортсменки вызвал большой резонанс. В группе Тутберидзе решение Трусовой назвали предательством.

Трусова — в моих друзьях? Я её уважаю. Но в кафешку, наверное, надо ходить с людьми примерно своего возраста.

Не могу точно ответить на вопрос, почему ушла Трусова. Но даже если бы Саша осталась у Тутберидзе, у неё в любом случае была бы хорошая «пенсия». Не думаю, что Трусова ушла из-за денег. Ты не обращаешь внимания на это, когда борешься за медали. Думаю, здесь могла сказаться конкуренция», — сказала Туктамышева в подкасте Sportrecs.

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