Туктамышева рассказала о возможных мотивах Трусовой, покинувшей группу Тутберидзе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала переход 15-летней Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Переход юной спортсменки вызвал большой резонанс. В группе Тутберидзе решение Трусовой назвали предательством.

Трусова — в моих друзьях? Я её уважаю. Но в кафешку, наверное, надо ходить с людьми примерно своего возраста.

Не могу точно ответить на вопрос, почему ушла Трусова. Но даже если бы Саша осталась у Тутберидзе, у неё в любом случае была бы хорошая «пенсия». Не думаю, что Трусова ушла из-за денег. Ты не обращаешь внимания на это, когда борешься за медали. Думаю, здесь могла сказаться конкуренция», — сказала Туктамышева в подкасте Sportrecs.