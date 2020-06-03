Ирина Слуцкая: мы добились снижения количества заражённых, но рано расслабляться

Российская фигуристка Ирина Слуцкая, являющаяся двукратным призёром Олимпийских игр и двукратной чемпионкой мира, отреагировала на введение графика прогулок в Москве. Ранее стало известно, что власти Москвы ввели специальный график прогулок для жителей города. Ограничения введены из-за пандемии коронавируса.

«Лето началось с радостной новости! Теперь можно гулять и заниматься спортом в парках! Мы так ждали этого: цветущие аллеи, фонтаны и пение птиц. Даже не верится, что можно прогуляться по тропинкам парка, а не сходить в магазин и обратно.

Наш город возвращается к нормальной жизни. Мы все по нему соскучились, и нам хочется, как можно больше, гулять, а детям нужен свежий воздух. Но никому не хочется заражать себя и свою семью, поэтому даже в парке следует придерживаться профилактических мер и соблюдать график. Процесс организован максимально безопасно. Мне кажется, это простой способ соблюдать социальную дистанцию.

Думаю, уже не осталось тех, кто несерьёзно относится ко всей ситуации с коронавирусом. Нашими общими усилиями мы добились снижения количества зараженных. Но рано расслабляться. По-прежнему важно соблюдать все необходимые меры безопасности и использовать средства индивидуальной защиты», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».