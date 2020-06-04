Невзоров иронично отреагировал на слова Родниной о «засланных казачках» в российских СМИ

Российский журналист Александр Невзоров прокомментировал высказывание трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, которая ранее предложила разобраться с «засланными казачками» в российских СМИ, имея в виду тех, у кого есть паспорта иностранных государств.

«Насколько я всегда предполагал, олимпийская медаль, она всё же даёт право только публично подпрыгивать, не публично говорить. И это в очередной раз доказала красавица Роднина, призвавшая вывести на чистую воду журналистов, имеющих иностранное гражданство.

Вот почему исполнение двойных тулупов и хорошая мускулатура ног наделяют правом высказываться по сложным вопросам внутренней политики, мне не вполне понятно. Вот если бы возникли вопросы о способах заточки коньков – да, конечно, тогда нужно было бы немедленно её поднять в место, которое она занимает в Охотном Ряду в Государственной Думе, и выслушать её рекомендации по этому поводу. Но вот прочие темы, конечно, вряд ли ей по силам», — приводятся слова Невзорова на сайте радиостанции «Эхо Москвы».