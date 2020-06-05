Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Ирина Слуцкая поделилась рецептом ароматного домашнего хлеба

Ирина Слуцкая поделилась рецептом ароматного домашнего хлеба
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная чемпионка мира, двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию и многодетная мама Ирина Слуцкая рассказала, как приготовить ароматный домашний хлеб.

«Нет ничего лучше ароматного домашнего хлеба! Я пробовала разные рецепты и вывела свои средние рекомендации, из которых точно получается вкусный хлебушек. Сохраняйте в закладки.

Нам понадобится:
Вода — 300 мл
Масло подсолнечное — 25 г
Соль — 1 ч. л.
Сахар — 2 ч. л.
Мука — 500 г
Дрожжи — 7 г.

Рецепт:
1. Для хлеба в духовке дрожжи надо развести в воде и ждать, пока это всё поднимется.
2. Замешиваем тесто.
3. Выпекаем в духовке 1 час при температуре 180. Ждём красивой корочки.

Аромат свежего хлеба создаёт особый уют дома! Мы очень любим домашний хлеб и вам советуем попробовать.

Мои пропорции рассчитаны для выпекания в духовке. В хлебопечке у меня хлеб всё время падал», — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с хлебом.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Слуцкой.

Ирина Слуцкая рассказала, как приготовить вкусную картофельную запеканку
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020