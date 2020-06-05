Ирина Слуцкая поделилась рецептом ароматного домашнего хлеба

Двукратная чемпионка мира, двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию и многодетная мама Ирина Слуцкая рассказала, как приготовить ароматный домашний хлеб.
«Нет ничего лучше ароматного домашнего хлеба! Я пробовала разные рецепты и вывела свои средние рекомендации, из которых точно получается вкусный хлебушек. Сохраняйте в закладки.
Нам понадобится:
Вода — 300 мл
Масло подсолнечное — 25 г
Соль — 1 ч. л.
Сахар — 2 ч. л.
Мука — 500 г
Дрожжи — 7 г.
Рецепт:
1. Для хлеба в духовке дрожжи надо развести в воде и ждать, пока это всё поднимется.
2. Замешиваем тесто.
3. Выпекаем в духовке 1 час при температуре 180. Ждём красивой корочки.
Аромат свежего хлеба создаёт особый уют дома! Мы очень любим домашний хлеб и вам советуем попробовать.
Мои пропорции рассчитаны для выпекания в духовке. В хлебопечке у меня хлеб всё время падал», — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с хлебом.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Слуцкой.
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