Ирина Слуцкая поделилась рецептом ароматного домашнего хлеба

Двукратная чемпионка мира, двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию и многодетная мама Ирина Слуцкая рассказала, как приготовить ароматный домашний хлеб.

«Нет ничего лучше ароматного домашнего хлеба! Я пробовала разные рецепты и вывела свои средние рекомендации, из которых точно получается вкусный хлебушек. Сохраняйте в закладки.

Нам понадобится:

Вода — 300 мл

Масло подсолнечное — 25 г

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 2 ч. л.

Мука — 500 г

Дрожжи — 7 г.

Рецепт:

1. Для хлеба в духовке дрожжи надо развести в воде и ждать, пока это всё поднимется.

2. Замешиваем тесто.

3. Выпекаем в духовке 1 час при температуре 180. Ждём красивой корочки.

Аромат свежего хлеба создаёт особый уют дома! Мы очень любим домашний хлеб и вам советуем попробовать.

Мои пропорции рассчитаны для выпекания в духовке. В хлебопечке у меня хлеб всё время падал», — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с хлебом.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Слуцкой.