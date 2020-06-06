Супруга Плющенко: у моих видео в «Инстаграме» безумные просмотры по 45 млн в неделю

Известный продюсер Яна Рудковская, которая является супругой Евгения Плющенко, рассказала о популярности коротких видео, которые они снимают вместе и выкладывают в «Инстаграм».
«Если вы посмотрите мой «Инстаграм», то сейчас всё, что находится в нём, это как раз не люкс, а наоборот, антилюкс. То есть здесь все видео настолько смешные, настолько с самоиронией, и они действительно рвут на сегодняшний день мой «Инстаграм», там вообще какие-то безумные просмотры по 45 млн в неделю. И я считаю, что это хороший показатель. Такого, наверное, в моей жизни не случилось бы, если бы не карантин. Такая самоирония, такие танцы с Евгением, с Сашенькой и все эти смешные видео — они, конечно, очень «заходят» аудитории. Поэтому я как раз поменяла свой «Инстаграм». Я не знаю насчёт «Антиглянца», но есть, конечно, в Telegram злобные каналы, которые вообще не разбираются в люксе и пытаются об этом писать. Но есть люди, которые, как «Антиглянец» прекрасно пишут обо мне, и даже если там присутствует доля иронии, я готова к этой иронии так же, как и все мы — адекватные, нормальные люди», — приводит слова Рудковской Forbes.
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