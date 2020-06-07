«Так нельзя сниматься». Фанаты раскритиковали Сотникову после фото возле «Кул-Шарифа»

Первая отечественная олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала фото на фоне мечети «Кул-Шариф» в Казани.
Посмотреть запись можно в «инстаграме» Аделины Сотниковой.
Однако, подписчики остались недовольны внешний видом россиянки.
Вот какие комментарии оставили фигуристке в комментариях.
«Вид, конечно, козырный в принципе, но на фоне такого сооружения… должно быть что-то подлинее и платочек на голове».
«На фоне мечети прикрыли хотя бы ноги (голые колени)».
«При мечети так нельзя сниматься».
В начале 2020 года после сложной операции на позвоночнике Сотникова объявила о завершении карьеры, но хотела продолжить выступления в ледовых шоу. Последний раз в профессиональных соревнованиях Аделина участвовала в сезоне-2015/2016.
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