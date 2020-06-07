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Дмитрий Алиев прыгнул четверной тулуп на первой же тренировке

Дмитрий Алиев прыгнул четверной тулуп на первой же тренировке
Фигурное катание / Чемпионат Европы 0

Чемпион Европы, российский фигурист Дмитрий Алиев смог исполнить четверной тулуп на первой же ледовой тренировке на сборах в Кисловодске после трёхмесячного перерыва.

«Первая тренировка после карантина. Это круто, когда планируешь что-то и у тебя получается! Просто делюсь с вами! Всем хорошего дня», — написал Алиев на своей странице в «Инстаграме».

«Мы на сборах в Кисловодске, у нас уже прошла первая тренировка. Мы впервые вышли на лёд, не катался я три месяца, с отмены чемпионата мира. За это время я придумал челлендж: прыгнуть на первой тренировке четверной прыжок. И у меня получилось. Не хочу хвастаться, просто верьте в себя, верьте в своё тело, и всё будет круто. Вот тот самый момент», — говорит Алиев в ролике.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

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