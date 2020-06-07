«Слова не нужны». Этери Тутберидзе опубликовала трогательное фото с дочерью
Известный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала на своей странице в «Инстаграме» совместные фото с дочерью, фигуристкой Дианой Дэвис, которая выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Дуэт тренируется в США под руководством тренера Игоря Шпильбанда.
«Слова не нужны», — написала Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Этери Тутберидзе в «Инстаграме».
Самоизоляция из-за пандемии коронавируса застала Тутберидзе в гостях у дочери в США. Вернулась в Россию она 1 июня и в настоящее время находится на карантине. Звёздные воспитанницы школы «Хрустального», которой руководит Тутберидзе, с 25 мая тренируются в Новогорске под руководством Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова.
Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США и отправилась на карантин
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