«Когда же вы сдохнете?» Ягудин — о помощи фигуриста Риппона чернокожим транссексуалам

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин отреагировал на новость о том, что бывший американский фигурист Адам Риппон пожертвовал $ 1 тыс. в фонд помощи чернокожим транссексуалам.

«Я пожертвовал $ 1 тыс. проекту Окра, потому что жизнь транссексуалов имеет значение, жизнь чёрных транссексуалов тоже имеет значение», — процитировал Ягудин Риппона в «сториз» своего «инстаграма».

«Адам! Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли!» — прокомментировал Алексей.

Фото: https://www.instagram.com/alexei.yagudin/?hl=ru

40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.