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Жулин: если после ухода каждого ученика доводить себя до инфаркта, то сердце не выдержит

Жулин: если после ухода каждого ученика доводить себя до инфаркта, то сердце не выдержит
Фигурное катание 0

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин вспомнил, как в 2011 году от него ушли две пары – французы Наташи Пешала и Фабьен Бурза и россияне Елена Ильиных и Никита Кацалапов.

«Во-первых, всегда надо чётко понимать, для любого человека основное — это семья. Слава богу, на тот момент у меня была семья, все было хорошо на этом фронте. Да и потом я всегда говорю фразу, возможно, она грубоватая: никто не умер. А ученики… они как приходят, так и уходят. Это закон жизни. Так было и так будет. И если после ухода каждого ученика доводить себя до инфаркта, то сердце когда-нибудь не выдержит. Философски надо подходить. Так же философски я объяснил себе ситуацию, когда одним голосом проиграл Олимпийские игры в 94-м. В жизни многие вещи случаются такие знаковые.

Да, тогда я пережил очень сложный момент. Быть топовым тренером, выводить в сильнейшей разминке две пары и остаться ни с чем… Но, мне кажется, сильный человек потому и называется сильным, что умеет выходить из таких ситуаций с честью. В конечном счете, ничего страшного не случилось, пришли другие ученики, вернулся Никита Кацалапов… Жизнь такая штука, она все расставляет на круги своя», — сказал Жулин в интервью для Федерации фигурного катания на коньках.

Жулин: если бы супруга меня критиковала, давно бы с ней развёлся и ушёл к той, кто хвалит
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