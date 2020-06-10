Максим Траньков — о желании дочери стать фигуристкой: думаете, это пройдёт?

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков, выступавший в спортивной паре со своей будущей женой Татьяной Волосожар, рассказал о желании трёхлетней дочери Анжелики стать фигуристкой. Девочка отрабатывает прыжки даже дома, считая, что главное – правильный чёткий выезд.
«Главное — выезд! На любой вопрос о будущей жизни ребёнок отвечает: «Фигуристкой!» Как вы думаете, это пройдёт?» — написал Траньков на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В настоящее время Траньков на сборе в Новогорске тренирует пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов, так как их основной тренер Марина Зуева живёт и работает в США, где и находилась на самоизоляции.
Тарасова и Морозов – серебряные призёры Олимпийских игр в команде, трёхкратные призёры чемпионатов мира, двукратные чемпионы Европы.
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