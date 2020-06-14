Плющенко и Трусова исполнили параллельный двойной аксель на тренировке

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, его ученица двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и хореограф Дмитрий Михайлов исполнили параллельный двойной аксель на тренировке.

«Разные поколения. Тренеры и спортсмены», – написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Группа Плющенко в составе Трусовой, Вероники Жилиной, Софьи Титовой, Кирилла Сарновского и Артёма Ковалева находится на сборах в Кисловодске.

В межсезонье 15-летняя Трусова перешла в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе. В первом сезоне среди взрослых Трусова выиграла два этапа Гран-при и заняла третье место в финале соревнований. Россиянка — бронзовый призёр чемпионата Европы и России.