Плющенко и Трусова исполнили параллельный двойной аксель на тренировке

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, его ученица двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и хореограф Дмитрий Михайлов исполнили параллельный двойной аксель на тренировке.
«Разные поколения. Тренеры и спортсмены», – написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Группа Плющенко в составе Трусовой, Вероники Жилиной, Софьи Титовой, Кирилла Сарновского и Артёма Ковалева находится на сборах в Кисловодске.
В межсезонье 15-летняя Трусова перешла в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе. В первом сезоне среди взрослых Трусова выиграла два этапа Гран-при и заняла третье место в финале соревнований. Россиянка — бронзовый призёр чемпионата Европы и России.
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