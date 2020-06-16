«Долой лишнюю одежду!» Подписчики отреагировали на пляжное фото фигуристки Самодуровой

Чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании, 17-летняя российская фигуристка Софья Самодурова выложила в «Инстаграм» свежую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в чёрный костюм, стоит на песке на пляже, смотря при этом в сторону.
«Ily (я люблю тебя. — Прим. «Чемпионата»)», — подписала она фото.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Самодуровой.
Подписчикам Самодуровой понравилось фото. Вот какие комментарии они оставили.
«Ты выглядишь так красиво! Надеюсь, вы в целости и сохранности!»
«София, немножко больше тепла — и долой лишнюю одежду! Все с нетерпением ждут, когда ты опять покажешь нам своё великолепное фигурное катание!»
«Сразу видно, сибирская красавица».
Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» (2018).
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