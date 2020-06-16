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«Долой лишнюю одежду!» Подписчики отреагировали на пляжное фото фигуристки Самодуровой

«Долой лишнюю одежду!» Подписчики отреагировали на
«Долой лишнюю одежду!» Подписчики отреагировали на пляжное фото фигуристки Самодуровой
Фигурное катание / Чемпионат Европы 0

Чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании, 17-летняя российская фигуристка Софья Самодурова выложила в «Инстаграм» свежую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в чёрный костюм, стоит на песке на пляже, смотря при этом в сторону.

«Ily (я люблю тебя. — Прим. «Чемпионата»)», — подписала она фото.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Самодуровой.

Подписчикам Самодуровой понравилось фото. Вот какие комментарии они оставили.

«Ты выглядишь так красиво! Надеюсь, вы в целости и сохранности!»
«София, немножко больше тепла — и долой лишнюю одежду! Все с нетерпением ждут, когда ты опять покажешь нам своё великолепное фигурное катание!»
«Сразу видно, сибирская красавица».

Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» (2018).

«Ты горячая». Подписчикам понравилось новое фото 17-летней фигуристки Самодуровой
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