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Источник: олимпийская чемпионка Юлия Липницкая беременна

Источник: олимпийская чемпионка Юлия Липницкая бер
Источник: олимпийская чемпионка Юлия Липницкая беременна
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая в ближайшее время станет мамой. Об этом сообщает канал МитькOFF в Яндекс. Дзен.

Сообщается, что отец ребёнка — бойфренд фигуристки, бывший фигурист Владислав Тарасенко. Пара сложилась больше года назад, Липницкая и Тарасенко вместе проводят по всему миру сборы и мастер-классы для детей.

22-летняя Липницкая — олимпийская чемпионка (2014, командный турнир), чемпионка Европы (2014), серебряный призёр чемпионата мира (2014), чемпионка мира среди юниоров (2012) и серебряный призёр этого турнира (2013), серебряный призёр взрослого финала Гран-при (сезон-2013/2014), а также победительница юниорского (2011/2012), двукратный серебряный призёр чемпионата России (2012, 2014), чемпионка России среди юниоров (2012).

Юлия Липницкая впервые с января опубликовала пост в «Инстаграме». Фото
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