Аделина Сотникова отказалась от еды на три дня, подписчики не поняли зачем. Фото

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании россиянка Аделина Сотникова объявила, что решила не есть три дня.
«Второй день. Посмотрим, на сколько меня хватит», — написала спортсменка, прикрепив текст к своей фотографии.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.
Вот как отреагировали пользователи на решение фигуристки.
«У тебя шикарная фигура! Аккуратно с голоданием».
«Голодание не поддерживаю, зачем?».
«Загонять только себя не надо, а то спортсмены это умеют!».
«Как насчёт вкусной сладкой булочки?».
23-летняя Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013 и 2014 годов), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы).
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