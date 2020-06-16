Юлия Липницкая подтвердила, что беременна

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая подтвердила, что готовится стать матерью. Ранее спортивный агент Андрей Митьков на канале в Яндекс. Дзен сообщил о беременности 22-летней спортсменки. Отцом ребёнка является бойфренд Липницкой фигурист Владислав Тарасенко.

«Мы с Владом должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался, непонятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в своё время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин. Благодарим всех за поздравления и добрые слова», — приводит слова Липницкой «Матч ТВ».

Липницкая — олимпийская чемпионка (2014, командный турнир), чемпионка Европы (2014), серебряный призёр чемпионата мира (2014), чемпионка мира среди юниоров (2012) и серебряный призёр этого турнира (2013), серебряный призёр взрослого финала Гран-при (сезон-2013/2014), а также победительница юниорского (2011/2012), двукратный серебряный призёр чемпионата России (2012, 2014), чемпионка России среди юниоров (2012).